قبل وصول القطار بلحظات.. كاميرا ترصد ضباط شرطة ينقذون رجلًا عالقًا على القضبان

2022/11/26 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توثيق عملية إنقاذ مذهلة في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تمكن شخص من المارة بمساعدة رجل عالق على قضبان سكة الحديد مع وصول ضباط الشرطة إلى مكان الحادثة من إنقاذه بعد أن سقط من على رصيف ركاب القطار إلى أسفل السكة الحديدية وذلك قبل ثوان قليلة من وصول القطار إلى المحطة.

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