استقالة رئيسة تايوان من زعامة الحزب الحاكم

2022/11/26 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ-ون استقالتها من زعامة الحزب الحاكم بعد تكبده خسارة في الانتخابات المحلية السبت فيما رسخ حزب المعارضة المقّرب من بكين موقعه.

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