2022/11/26 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، اليوم السبت، فتح باب الاعتراض للمتقدمين على المنحة المجانية للمجموعة الطبية. وقال رئيس الهيئة أحمد خلف الموسوي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تفتح باب الاعتراض للمتقدمين على المنحة المجانية للمجموعة الطبية المركز الخبري الوطني.

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