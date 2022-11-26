2022/11/26 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت محافظة ذي قار، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل.وذكرت المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة الذكرى السنوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).