هزيمة السعودية امام بولندا في مونديال قطر

2022/11/26 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان خسرت السعودية اليوم السبت امام بولندا في مونديال قطر وبقيت فرصتها الاخيرة في اللعب مع المكسيك وسجلت بولندا هدفين مقابل لا شيء للسعودية الي اهدرت ضربة جزاء ومنحت هدفا مجانيا لبولندا من خطأ الدفاع المتراخي

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