2022/11/26 | 20:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور ..جماهير مدينة الفلوجة تجتمع لمؤازرة عضو حزب تقدم النائب سميعة غلاب

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