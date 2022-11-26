ناشطة تتهم جوازات كربلاء بإصدار وثائق سفر لأطفال قاصرين

2022/11/26 | 20:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ناشطة تتهم جوازات كربلاء باصدار وثائق سفر لاطفال قاصرين!! pic.twitter.com/kmWn1nrctK —...

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