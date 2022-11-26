2022/11/26 | 20:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: غرد رئيس تحالف الأنبار الموحد جمال الكربولي..المسلة – متابعة...

ظهرت المقالة الكربولي يتهم خصومه بتزوير أوراق رسمية للحصول على مقاعد برلمانية أولاً على المسلة.

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