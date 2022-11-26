ما هو قرار مجلس مدارس أوتاوا بشأن فرض الكمامات مجددا؟

2022/11/26 | 20:10 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس مدارس أوتاوا أنه يرفض إعادة فرض إلزامية الكمامات في المدارس للطلاب والموظفين.يقول مجلس الإدارة إنه يشجع المجتمع على اتباع نصائح مسؤولي الصحة في المدينة وارتداء الكمامات كلما كانت الفرصة متاحة.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قرر مجلس مدرسة مقاطعة هاميلتون-وينتوورث عدم فرض الكمامات، لكنه مرر اقتراحا يطلب من الموظفين والطلاب ارتداء […]

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