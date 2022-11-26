2022/11/26 | 20:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يبحث مع طالباني أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين بغداد واربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/26 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث مع طالباني أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث مع طالباني أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).