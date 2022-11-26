موازنة 2023 قد لاتشرّع قبل حلول العام الجديد.. نائب يكشف عن موعد محتمل-عاجل

2022/11/26 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مقرر مجلس النواب غريب عسكر، اليوم السبت، عن الموعد المقرر لتشريع قانون موازنة سنة 2023.

وقال عسكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مسودة قانون موازنة سنة 2023، مازالت قيد الانشاء والدراسة لدى مجلس الوزراء".

وأضاف أن "المسودة سوف تصل منتصف الشهر المقبل، وعند وصولها لن يدخل البرلمان بأي عطلة تشريعية إلا بعد إقرار القانون".

وبين عسكر أن "مجلس النواب العراقي يحتاج من شهر الى شهر ونصف من أجل تشريع قانون الموازنة بعد وصولها من مجلس الوزراء".

وأشار إلى وجود اتفاق سياسي واجماع على الإسراع بتشريع هذا القانون لأهميته الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولكي تستطيع الحكومة الجديدة تنفيذ برنامجها الحكومي عبر فقرات الموازنة.

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