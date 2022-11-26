السوداني وطالباني يبحثان ملف الأمن وتأمين الحدود العراقية

2022/11/26 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

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السوداني يستقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني

▪️جرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع السياسية على المستوى الوطني والجهود الحكومية المستمرة في تحقيق مستوى من الخدمات بجميع محافظات العراق

▪️كما شهد اللقاء البحث في أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق وملف الأمن وتأمين الحدود العراقية على وفق مقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني

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