شاحنات محملة بالأغذية.. التجارة توزع مساعدات انسانية في مناطق أطراف بغداد

2022/11/26 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التجارة اليوم السبت، توزيع وجبة جديدة من المساعدات الانسانية على مجموعة من العوائل الفقيرة في مناطق اطراف بغداد وتحديدا في منطقتي المعامل وابو غريب.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة أثير داود الغريري قامت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بحملة من التبرعات وإرسال وجبة جديدة من المواد العينية إلى العوائل الفقيرة".

واكد البيان أن "وفدا رسميا تم تكليفه للاشراف على توزيع تلك المساعدات في عدد من المجمعات السكنية والاحياء الفقيرة بمناطق المعامل وابو غريب اطراف بغداد".

وافت إلى أن "هذه المبادرة الانسانية جاءت مكملة لحملات سابقة قامت بها العديد من تشكيلات الوزارة خلال الفترة الماضية"، منوهاً أن "المواطنين ثمنوا هذه الالتفاتة من قبل وزارة التجارة، معربين عن شكرهم وامتنانهم لوزير التجارة والقائمين على هذه الحملات".

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