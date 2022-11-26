السوداني وطالباني يبحثان ملف تأمين الحدود

2022/11/26 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم السبت، ملف تأمين الحدود العراقية.

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