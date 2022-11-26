إصابة ملازم خلال كمين لمتهم بالمخدرات في البصرة

2022/11/26 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة ضابط برتبة ملازم، خلال عملية أمني لاعتقال مطلوب، في البصرة.

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