2022/11/26 | 20:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aGlpWowR4Bs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرار إطلاق الترفيعات لحملة شهادة الدبلوم والاعدادية في قضايا مع المحامي سعد العنزي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرار إطلاق الترفيعات لحملة شهادة الدبلوم والاعدادية في قضايا مع المحامي سعد العنزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).