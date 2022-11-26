2022/11/26 | 20:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7pEfOlCOMt4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيول الأمطار في شوارع وأزقة دهوك، والسلطات تحاول فتح الطرق وضمان انسيابية الحركة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيول الأمطار في شوارع وأزقة دهوك، والسلطات تحاول فتح الطرق وضمان انسيابية الحركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).