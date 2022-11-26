طبيب يطمئن العراقيين..الاصابات الحالية هي ’’فلورونا‘‘ وليست كورونا

2022/11/26 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف طبيب الامراض التنفسية رافد الخزاعي عن حصول مرض جديد يدعى (الفلورونا) وهو ازدواج بين فايروسي الانفلونزا الموسمية وكورونا، مقللا من خطورة الاصابة بالمرض من خلال تناول الادوية والراحة في المنزل.

وقال الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ’’تزايدت الاصابات حاليا ومع قرب موسم الشتاء الاصابات بمرض الانفلونزا الوبائية وهي حالة تحدث باستمرار في بداية الشتاء او نهايته وتصيب الكثير من الاشخاص، ولكن الاصابات الحاصلة مؤخرا في العراق هي (الفلورونا) ويمكن وصفه بالازدواج بين الانفلونزا والكورونا باعراض متشابهة، لكنها تصيب الاطفال وكبار السن بنسبة اكثر بينما تقل اصابة الشباب بالمرض، كما انها لا تسبب تخثرا دمويا او نقصا بالاوكسجين باستثناء المدخنين والمصابين بالتهابات القصبات الرئوية الحادة‘‘.

واضاف، ’’علاج (الفلورونا) متاح وبسيط ويتطلب الراحة التامة والتزام بتناول الادوية في المنزل ولايستدعي الرقود في المستشفيات، فضلا عن ضرورة تلقي جرعات اللقاحات المضادة لفايروس كورونا لتلافي الاصابة بالمرض او تقليل شدته، وتوسيع شمول الفئات العمرية الصغيرة من عمر 3 سنوات بتلقي اللقاح كخطوة احتياطية لمنع اصابات الاطفال‘‘.

ولفت الخزاعي، الى ان ’’فايروس كورونا اصبح مرض شائع وغير خطير وتحول الى حالة مشابهة للانفلونزا من خلال الاجراءات المتبعة عالميا للتخفيف من خطورته ولاسيما عبر اللقاحات المضادة للمرض‘‘.

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