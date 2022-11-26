الرافدين يصدر توضيحا حول الارصدة المالية في بيروت

2022/11/26 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مصرف الرافدين، السبت، توضيحا حول الارصدة المالية في بيروت.

وقال المصرف في بيان “تعقيبا على مايتم نشره في بعض وسائل الاعلام عن موضوع تحويل الارصده المودعه في البنوك اللبنانيه والبنوك العامله في الساحه اللبنانيه قيديا الى فرع المصرف في بيروت ، فان المصرف يؤكد للرأي العام عدم صرف اي مبلغ من الحوالات المذكوره لغايه الان حيث تم ايقاف الاجراءات المتعلقه بنقل الارصده من قبل القضاء الذي كان حاسما في حمايه المال العام”.

ودعا المصرف وسائل الاعلام الى “توخي الدقه في نقل المعلومات واعتمادها من مصادرها من القنوات الرسمية للمصرف”.

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