2022/11/26 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعًا في مديرية المرور العامة بشأن تطوير نظام المرور.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الشمري أكد على أهمية تضافر الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ووضع المعالجات الفورية والسريعة لجميع المشاكل والمعوقات في نظام المرور”.وأضافت، أن “تأكيدات […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية يشدد على وضع المعالجات السريعة لجميع المشاكل في نظام المرور أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يشدد على وضع المعالجات السريعة لجميع المشاكل في نظام المرور) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يشدد على وضع المعالجات السريعة لجميع المشاكل في نظام المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).