2022/11/26 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم السبت، إطلاق منحة مالية جديدة لستة آلاف أسرة نازحة. وقالت جابرو في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/إنه “تم اطلاق منحة المليون دينار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لـ 6000 اسرة..



الهجرة تُطلق منحة مالية جديدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لـ 6000 اسرة.. الهجرة تُطلق منحة مالية جديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لـ 6000 اسرة.. الهجرة تُطلق منحة مالية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).