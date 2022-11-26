توب 5: خامنئي يشيد بقمع

2022/11/26 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إشادة المرشد الإيراني بدور قوات "الباسيج" في قمع "مثيري الشغب"، ومؤرخ إسرائيلي يتحدث لـCNN عن إيمان الكثير من الإسرائيليين بحل "دولة واحدة"، وجنرال أمريكي سابق يتنبأ لـCNN بما ستسير حرب روسيا بأوكرانيا خلال الشتاء، وصولا إلى تصريحات حكم مونديالي لـCNN عن مدى ضرورة إعادة تنفيذ ركلة جزاء السعودية وطرد مدافع بولندا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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