فرنسا تهزم الدنمارك بهدفين في كأس العالم

2022/11/26 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل المنتخب الفرنسي، اليوم السبت، إلى دور الـ (16) لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على نظيره الدنماركي.

وانتهت المباراة المقامة على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، والتي تابعتها (بغداد اليوم)، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح الفريق الفرنسي.

وسجل المهاجم "كليان مبابي هدف التقدم" لمنتخب "الديوك" الفرنسي بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

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