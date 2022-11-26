2022/11/26 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف محافظ ذي قار محمد هادي اليوم السبت، عن سبب تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل، وذلك بعد إعلان العطلة دون تحديد السبب.

وقال هادي لـ(بغداد اليوم)، إن "تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين جاء لذكرى مجزرة الزيتون، وهي ذكرى تشهد تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة من كل عام".

وأقر محافظ ذي قار بأن "تعطيل الدوام جاء بطلب من عوائل الشهداء الذين سقط ابناؤهم في تظاهرات جسر الزيتون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن محافظ ذي قار محمد الغزي عبر صفحة مكتبه الاعلامي في فيسبوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل ولكنه "تحفظ" على ذكر السبب.

وامتلأ الاعلان عن العطلة بتعليقات من سكان المحافظة متسائلين عن سبب تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين، وسط ترجيحات تفيد بأن تعطيل الدوام يوم الاثنين المصادف 28 تشرين الثاني، مستند على قرار سابق لمحافظ ذي قار الاسبق ناظم الوائلي والصادر عام 2020، بتعطيل الدوام الرسمي في 28 تشرين الثاني من كل عام والمصادف ذكرى "مجزرة جسر الزيتون" التي راح ضحيتها العشرات من متظاهري تشرين في محافظة ذي قار في الـ28 تشرين الثاني 2019.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات المحلية لمحافظة ذي قار، عن سبب "تكتم" المحافظ على اعلان سبب تعطيل الدوام الرسمي، وما اذا كان سبب التكتم مرتبط بعدم الظهور بموقف المستند لقرارات سابقة للمحافظ الأسبق، وعدم امكانية الغاء العطلة التي اصبحت متعارف عليها في الاوساط الشعبية بمحافظة ذي قار خصوصا لماتحمله ذكرى مجزرة جسر الزيتون من أهمية في نفوس سكان المحافظة.

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