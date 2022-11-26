الهجرة تعلن إطلاق منحة جديدة لـ (6000) أسرة نازحة

2022/11/26 | 21:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة لو كانت لها صلاحيات على المخيمات المتبقية لتم تفكيكها.

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