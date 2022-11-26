2022/11/26 | 21:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة نفط ذي قار تبحث مع شركة (وذرفورد) اعمال حفر 20 بئرا في حقل الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/26 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة نفط ذي قار تبحث مع شركة (وذرفورد) اعمال حفر 20 بئرا في حقل الناصرية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة نفط ذي قار تبحث مع شركة (وذرفورد) اعمال حفر 20 بئرا في حقل الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).