2022/11/26 | 21:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ائتلاف المالكي: الإقالات التي اجراها السوداني "كانت جريئة وقانونية" | اخبار التاسعة 2022/11/26) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ائتلاف المالكي: الإقالات التي اجراها السوداني "كانت جريئة وقانونية" | اخبار التاسعة 2022/11/26) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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