من المدينة الآسيوية.. هكذا يشاهد عمال المونديال البطولة التي شيدوا ملاعبها

2022/11/26 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعيدا عن فنادق الدوحة الفاخرة وملاعب كأس العالم الجديدة المترامية الأطراف، تدفق عشرات العمال من جنوب آسيا إلى ملعب للكريكيت في ضواحي المدينة الرملية للاستمتاع بالبطولة التي ساعدوا في إنشاء ملاعبها.

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