الجيش الروسي يسقط مسيرات ويدمر مستودع ذخيرة امريكي

2022/11/26 | 21:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت 11/26/2022، إن قوات الدفاع الجوي التابعة...

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