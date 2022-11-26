2022/11/26 | 21:42 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السلطات التركية: لن نطلب الإذن للقيام بعمليات عسكرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/26 | 21:42.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات التركية: لن نطلب الإذن للقيام بعمليات عسكرية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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