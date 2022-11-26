2022/11/26 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيخ الأزهر لـ (الزمان): ترويج المثليّة الجنسيّة في مجتمعاتنا مرفوض دينياً وإنسانياً القاهرة – مصطفى عمارة بغداد – ابتهال العربي استأثرت الأزمة بين دولة قطر المونديال وعدد من الدول الأوربية بشأن منع الدعاية للمثلية اثناء مباريات كأس العالم بإهتمام الرأي العام، ودخل الأزهر على خط الأزمة بإعلان تضامنه مع قطر.واجرى مراسل (الزمان) بطبعتها الدولية […]

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