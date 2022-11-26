2022/11/26 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العربي يناقش تحدّيات الأمنين المائي والغذائي السوداني يتلقى دعوة رئيسي لزيارة طهران بغداد – ندى شوكت تلقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران خلال المدة المقبلة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، التقى في القصر الحكومي ،السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق،الذي نقل دعوة […]

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