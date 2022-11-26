2022/11/26 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يستبعد تعلق الأمر بالسيولة والمالية تلتزم الصمت ازاء مستحقات الموظفين تحرّيات عن الفضائيين تؤخّر رواتب الشهر الجاري بغداد – قصي منذر ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بردود غاضبة عقب تأخر وزارة المالية ،باطلاق تمويل موظفي الوزارات عن موعدها المقرر شهرياً ،والذي عزته مالية البرلمان الى التحري عن فضائيين ،واكدوا ان اجراءات الوزارة غير مسؤولة لاحراجها […]

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