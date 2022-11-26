تركيا: لن نطلب الإذن للقيام بعمليات عسكرية

2022/11/26 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية

إبراهيم كالن، أن أنقرة لن تطلب الإذن

للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن كالن

قوله: "تركيا لن تطلب الإذن للقيام

بعمليات لضمان الأمن الق

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