2022/11/26 | 22:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: لن نطلب الإذن للقيام بعمليات عسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إبراهيم كالن، أن أنقرة لن تطلب الإذن
للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن كالن
قوله: "تركيا لن تطلب الإذن للقيام
بعمليات لضمان الأمن الق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: لن نطلب الإذن للقيام بعمليات عسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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