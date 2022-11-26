الرافدين يصدر بياناً بشأن حوالات العراقيين المودعة في لبنان

2022/11/26 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إدارة مصرف الرافدين العراقي،

اليوم السبت، عدم صرف أي مبلغ من

الحوالات المالية المنقولة من المصارف

اللبنانية.

وقالت الإدارة في بيان، "تعقيبا على ما

يتم نشره في بعض وسائل الإعلام عن موضوع

تحويل ال

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