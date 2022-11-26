المنتخب الفرنسي يتأهل لدور الـ 16 بفوزه على المنتخب الدنماركي

2022/11/26 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب الفرنسي لدور الـ 16 بعد

فوزه على المنتخب الدنماركي 2-1 لحساب

الجولة الثانية للمجموعة الرابعة

لنهائيات كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الأول من المباراة

بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وتغير

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