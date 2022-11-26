الثلاثاء ..السوداني يزور إيران

2022/11/26 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن نية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة إيران الثلاثاء المقبل.

وقالت المصادر في تصريح لموقع "إيران بالعربية" تابعته (بغداد اليوم) إن "رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني يعتزم زيارة ايران الثلاثاء المقبل".

واوضح المصادر، ان "هذه الزيارة تأتي ردا على دعوة رئيس الجمهورية الإيرانية ابراهيم رئيسي".

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