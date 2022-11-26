السوداني يطلب معونة فرق تخصصية لحل مشاكل الدولة

2022/11/26 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت فرقا تخصصية من الخبرات الوطنية لدعم البرنامج الحكومي وتقديم الحلول العملية لمعالجة المشكلات.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم السبت، جمعاً من الفرق التخصّصية المؤلّفة من خبرات وطنية في مجالات مختلفة".

وأكد السوداني بحسب البيان، على "دور الخبرات الوطنية في إسناد مؤسسات الدولة، ودعم رؤية الحكومة في تنفيذ برنامجها وما تضمّنه من أولويات، ومواجهة المشاكل والعقبات التي تحول دون تقديم الخدمات اللازمة، وفق المهام والواجبات الموكلة لها".

ووجّه السوداني الفرق التخصّصية بـ"العمل على تقديم الحلول العلمية الكفيلة بمعالجة المشكلات في مختلف القطاعات الحيوية، وإسناد الخطط التنموية للحكومة، بما يعزز التنمية الاقتصادية للبلد".

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