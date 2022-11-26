2022/11/26 | 22:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصلت هذه السماعات على تقنيات Bluetooth 5.2 الحديثة لتأمين نقل سريع للبيانات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسعرها ومواصفاتها.. سماعات لاسلكية جديدة تنافس آبل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسعرها ومواصفاتها.. سماعات لاسلكية جديدة تنافس آبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).