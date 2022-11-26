السوداني يؤكد دور الخبرات الوطنية في إسناد مؤسسات الدولة

2022/11/26 | 22:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دور الخبرات الوطنية في إسناد مؤسسات الدولة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى جمعاً من الفرق التخصّصية المؤلّفة من خبرات وطنية في مجالات مختلفة".وأكد السوداني بحسب البيان، "دور الخبرات الوطنية في إسناد مؤسسات الدولة، ودعم رؤية الحكومة في تنفيذ برنامجها وما تضمّنه من أولويات، ومواجهة المشاكل والعقبات التي تحول دون تقديم الخدمات اللازمة، وفق المهام والواجبات الموكلة لها".ووجّه رئيس مجلس الوزراء الفرق التخصّصية بـ"العمل على تقديم الحلول العلمية الكفيلة بمعالجة المشكلات في مختلف القطاعات الحيوية، وإسناد الخطط التنموية للحكومة، بما يعزز التنمية الاقتصادية للبلد".

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