برلمانية تكشف الية جديدة لتعيين حملة الشهادات

2022/11/26 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، اليوم السبت، عن اخر تطورات اصدار استمارة تعيين حملة الشهادات العليا، والالية الجديدة التي سيتم المضي بها في المدة المقبلة.

وقالت السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مجلس الخدمة الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتولى موضوع اطلاق استمارة تعيين حملة الشهادات العليا”، مشيرة إلى أن “اطلاق الاستمارة سيكون حسب حاجة الجامعات للتخصصات المتاحة من المقدمين”.

وتابعت، ان “وزارة التخطيط حددت التخصصات التي تحتاجها الجامعات من اجل جعل الأولوية لسد الفراغ في مقدمة التعيينات”، مبينة انه “من حق كل من اكمل الشهادة العليا ان يحصل على فرصة تعيين في القطاع الحكومي”.

وأضافت، ان “نظام التعليم في الجامعات الاهلية استوعب الالاف منهم، ولا يوجد اختلاف عن الحكومة من حيث الترفيعات ومنح الدرجات العلمية لهم”.

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