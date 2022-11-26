سومو: قرار أوبك بخفض الإنتاج لم يقلل صادرات العراق النفطية

2022/11/26 | 22:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، السبت 11/26/2022، أن قرار أوبك...

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