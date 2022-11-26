2022/11/26 | 22:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تكشف احصائيات متداولة تحتاج الى تأكيد من المصادر الرسمية، عن أن...

ظهرت المقالة مئات الآلاف يستلمون أكثر من راتب والبعض خمسة رواتب..



يكلفون الدولة 19 مليار دولار سنويا أولاً على المسلة.

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