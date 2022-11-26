بريتش كولومبيا تعلن عن تعافي اقتصادي غير متوقع وهذه هي الفوائد على السكان

2022/11/26 | 22:39 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى التعافي الاقتصادي الأسرع من المتوقع إلى دفع الفائض التشغيلي لكولومبيا البريطانية إلى 5 مليارات دولار أكثر مما كان متوقعًا في الربع الأخير.وتقول الحكومة إن المقاطعة “لا تزال في وضع جيد لمواصلة دعم الناس وتجاوز الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة”.وتضيف أن الإيرادات ارتفعت إلى 81.1 مليار دولار، مع انخفاض النفقات الإقليمية إلى 75.1 مليار […]

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