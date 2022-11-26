2022/11/26 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم السبت، بمقتل شخص بنيران مسلحين لسبب مجهول.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/إن “مسلحين اثنين مجهولي الهوية يستقلان دراجة نارية قتلاً شخصاً في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لسبب مجهول..



مقتل شخص بنيران مسلحين شرق بغداد المركز الخبري الوطني.

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