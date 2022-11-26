2022/11/26 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أدت الأمطار في محافظة دهوك اليوم السبت، الى غمر عدد من المنازل وغرق سيارات.ويقول المقدم بيوار عبدالعزيز المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب الامطار..



غمر المنازل وغرق السيارات في دهوك المركز الخبري الوطني.

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