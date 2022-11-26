فيديو لمشجع يحقق ملايين المشاهدات.. خلع قميص السعودية و

2022/11/26 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلق مشجع سعودي الحدث في المدرجات خلال مباراة السعودية أمام بولندا بعد الهدف الذي سجله النجم البولندي، روبروت ليفاندوفسكي.

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