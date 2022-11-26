"ارفع رأسك".. تداول فيديو يظهر مواساة وزير الرياضة السعودي للمالكي بعد "خطأه" أمام بولندا

2022/11/26 | 22:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغرّدون في موقع تويتر مقطع فيديو يظهر مواساة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، للاعب عبد الإله المالكي، بعد خطأه في مباراة "الأخضر" والمنتخب البولندي، في نهائيات كأس العالم.

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