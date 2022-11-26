العراق يطلق مبادرة كبرى لإحياء مخطوطاته الفريدة

2022/11/26 | 23:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت دار المخطوطات العراقية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مبادرة كبرى لبناء وتدريب قدرات الفرق الفنية للدار بمجال حفظ المخطوطات القيمة والكتب النادرة.

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