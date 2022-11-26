روسيا تزيل الرؤوس من صواريخها النووية وتطلقها على أوكرانيا

2022/11/26 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، إن روسيا غالبا ما تزيل رؤوسا نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة وتطلقها على أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع إن صورا مفتوحة المصدر تظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصمما في الثمانينيات من القرن الماضي كنظام قصف نووي.ومثل هذا النظام سيحدث […]

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